Egal, was ein Superstar wie Beyoncé auch macht, es löst in der Regel einen riesigen Hype aus. So groß, dass dabei auch schon mal das Internet zusammenbrechen kann. Dem 5G-Netz von Verizon kann dies natürlich nicht passieren, wie uns dieser lustige Werbespot mit der Popsängerin beweisen soll. Denn ganz gleich, was sie auch tut, ob sie nun Profi-Gamerin wird, ihre eigene KI vorstellt, als Präsidentin kandidiert oder sogar ins All fliegt, der Empfang von Verizon bleibt stets stabil.