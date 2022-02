Super Bowl 2022: Hellman's rettet Lebensmittel - auf brachiale Art

Um den Spot des für Mayonnaise, Ketchup, Senf und Saucen bekannten US-Hersteller Hellmann's zu verstehen, bedarf es einer kurzen Erklärung des Wort "to tackle": Das ist nämlich einerseits eine Football-Aktion, bei der ein Spieler von einem anderen zu Boden gebracht wird, andererseits aber auch ein Begriff für "ein Problem ansprechen". Hellmann's möchte Lebensmittelverschwendung ansprechen und hat dafür den Ex-Profi Jerod Mayo angeheuert. Dieser interpretiert "to tackle" auch in beiden Varianten - und das ist mehr als witzig.