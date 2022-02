Super Bowl 2022: Planet Fitness fragt, was mit Lindsay Lohan los ist?

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan steht im Mittelpunkt eines Spots der Fitnessstudio-Kette Planet Fitness. Denn in der Werbung fragen sich die Menschen: "Was ist in Lindsay gefahren?" Denn Lohan war nicht nur für ihre Filme bekannt, sondern auch für Alkohol- und Drogenprobleme. Doch nun glüht sie und auch Stars wie Dennis Rodman und William Shatner fragen sich, warum das so ist. Die Antwort: Besuche im Fitnessstudio.