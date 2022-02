Super Bowl 2022: PepsiCo fährt die American-Football-Legenden auf

Im Namen PepsiCo steckt zwar die bekannteste Marke des Getränke- und Lebensmittelkonzerns, doch das Unternehmen hat viele weitere bekannte Produkte, darunter Lay's Chips, Doritos, Mountain Dew und viele weitere mehr. All diese Limos und Knabbereien bewirbt man in einem Spot, in dem gleich mehrere Football-Legenden zu sehen sind, darunter die Quarterback-Legenden Eli und Peyton Manning, Jerome "The Bus" Bettis und Terry Bradshaw.