Super Bowl 2022: Roboter-Party mit Sam Adams und Boston Dynamics

Der Bierbrauer Samuel Adams lässt in diesem Werbespot die Roboter tanzen - und zwar nicht irgendwelche stupiden Blechdosen, sondern die schon längst zum Internet-Hit gewordenen Roboter von Boston Dynamics. Diese bekommen hier von "Your Cousin From Boston" (eine Werbefigur der Marke) zunächst nur ein Bier angeboten - und schon wenig später feiern Mensch und Maschine zusammen eine wilde Party. Wie Sam Adams betont, handelt es sich im Video um echte Roboter und keine Spezialeffekte, aber dass Spot und Atlas durchaus mal gern das Tanzbein schwingen, ist ja schon seit einer Weile bekannt