Super Bowl 2020: Bud Light Seltzer sorgt für Chaos im Supermarkt

In diesem Werbespot besucht der US Musiker US-Musiker Post Malone einen Supermarkt, um dort Bud Light zu kaufen. Eigentlich keine schwere Aufgabe, doch als er die neue Marke Bud Light Seltzer entdeckt, kommt es in der "Steuerzentrale" seines Gehirns zu Entscheidungsschwierigkeiten, die letztendlich die gesamten Bewegungsabläufe durcheinanderbringen und Malone quer durch den Laden schleudern. Doch eine Lösung ist schnell gefunden, denn er kann sich ja einfach beide Sorten kaufen.