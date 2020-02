Super Bowl 2020: Werbeclip für den nächsten Spongebob-Kinofilm

Werbespots beim Superbowl sind teuer - sogar sehr teuer, weshalb wirklich jede Sekunde Sendezeit möglichst effektiv genutzt werden sollte. Dem sind sich auch die Macher des Spongebob-Kinofilms "Eine schwammtastische Rettung" bewusst und fassen in knapp 30 Sekunden all das zusammen, was der Film hat. Oder eben nicht hat, denn Spongebobs Schnecke Gary ist spurlos verschwunden. Ob das Weichtier wieder auftaucht, erfahren wir ab dem 28. Mai 2020 im Kino.