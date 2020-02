Samsung Galaxy Z Flip: Werbespot leakt 2500$ teure Luxus-Edition

Das faltbare Smartphone soll die Fehler des Galaxy Fold wettmachen

Technische Daten zum Samsung Galaxy Z Flip Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI 2 CPU Qualcomm Snapdragon 855+ 7 nm Display Full HD+ (2636 x 1080 Pixel), Dynamic AMOLED 6,7 Zoll mit Always On, Infinity-O

ext. Bildschirm 1,06 Zoll (300 x 116 Pixel), Super AMOLED Always On, Gorilla Glass 6 Speicher 8 GB RAM, 256 GB UFS3.0, direkt unterstützte Cloud-Ports Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive (kein Micro-SD) Hauptkamera 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, Öffnungswinkel 78° + 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 123°, Blitz, HDR 10+, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Frontkamera 10 MP Dual Pixel, f/2.4, 80°, Autofokus, Sprachkontrolle Video UHD 4K 60 fps (Hauptkamera), UHD 4K 30 fps (Front), HDR10+ Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, MKV, WBEM Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Fingerabdrucksensor, Gyroskop Akku 3300 mAh, Schnellladen 15 Watt, Qi-Laden 9 Watt Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G (HSDPA+): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G (LTE): B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12, B13, B14, B17(700), B18, B19, B20(800), B25, B26, B28(700), B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66, B71 Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdruck (seitl.), Knox 3.4.1, sicherer Ordner Musik AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Schwarz, Violett Maße

(H x B x T) Zugeklappt: 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 Millimeter

Aufgeklappt: 167,9 x 73,6 x 6,9 - 7,2 Millimeter Gewicht 183 Gramm Verfügbarkeit Voraussichtlich ab 14. Februar 2020 Preis Ab rund 1500 Euro

Mit dem Galaxy Z Flip startet der südkoreanische Hersteller Samsung in eine neue Ära seiner bislang eher pannenbehafteten, faltbaren Smartphones. Das vergleichsweise teure Klapphandy soll dabei auch in einer Special Edition vorgestellt werden, die in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Modedesigner Thom Browne entstanden ist. Das voraussichtlich 2500 US-Dollar teure Bundle enthält das neue Samsung Galaxy Z Flip samt markantem Rückseiten-Design, die ebenso umgestalteten Galaxy Buds+ Kopfhörer und die Galaxy Watch Active 2.Im Gegensatz zum bisher erhältlichen Galaxy Fold wird das 6,7 Zoll große AMOLED-Display des Galaxy Z Flip vertikal anstatt horizontal auf- sowie zugeklappt. Die Auflösung des Bildschirms liegt bei 2636 x 1080 Pixeln, während das nur 1,06 Zoll große Extra-Display an der Außenseite für kurze Benachrichtigungen mit 300 x 116 Pixel arbeitet. In Hinsicht auf die verbauten Kameras wird Samsung voraussichtlich auf eine Dual-Cam mit zwei 12-Megapixel-Sensoren und eine Selfie-Kamera mit 10 Megapixeln setzen. Die Hauptkamera unterstützt dabei zudem Videos in einer 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.Um den Antrieb soll sich der ältere, aber leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 855+ kümmern, der zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher und einem internen Flash-Speicher mit einer Kapazität von 256 GB das Herzstück des Samsung Galaxy Z Flip bildet. Laut ersten Informationen muss der Akku des 183 Gramm schweren Smartphones mit nur 3300 mAh auskommen und eine schnelle Aufladung ist mit maximal 15 Watt möglich.Zu den weiteren Features gehören WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, ein Fingerabdrucksensor und das Google Android 10 Be­triebs­sys­tem samt hauseigener One UI 2.0-Oberfläche. Das Samsung Galaxy Z Flip wird heute Abend auf dem Unpacked-Event vorgestellt und könnte ab dem 14. Februar 2020 zu einem Preis ab 1500 Euro erhältlich sein. Ob die spezielle Thom Browne Edition des Falt-Smart­phones auch hierzulande erscheint, ist bisher unklar.