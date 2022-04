eFootball 2022 - Neuer Trailer stimmt auf den Start von Season 1 ein

Konamis ambitioniertes Vorhaben, mit eFootball 2022 einen erfolgreichen Free-to-Play-Nachfolger zu PES abzuliefern, war im Herbst des vergangenen Jahres zunächst gescheitert . Damals gelobte der Entwickler Besserung - mit dem heutigen Start der ersten richtigen Season soll dabei ein großer Schritt in die richtige Richtung gemacht werden.In einem Trailer stellt Konami das Season-1-Update genauer vor. Dieses bringt etwa den neuen Spielmodus "Dream Team". In diesem können Spieler ihre eigene Mannschaft zusammenstellen und mit dieser dann online gegen andere Teams antreten. In Form von Seasons sollen aktuelle Trends aus dem echten Fußball möglichst schnell in eFootball einfließen können.Mit der Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association und USL Championship gibt es eine Reihe neuer Lizenzen aus Japan und Nordamerika, weiter gelobt Konami, noch einmal an der Steuerung gefeilt zu haben, um so für weniger Frust und mehr Realitätsnähe zu sorgen.