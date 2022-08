eFootball 2023: Launch-Trailer für das große Season-Update

Alle News zur Spielemesse

Während Köln in diesem Tagen die Gamescom feiert, schickt Konami seine Fußball-Simulation eFootball in die nächste Saison. Zum Start von eFootball 2023 gibt es natürlich auch einen neuen Trailer, der auf die neuen Inhalte einstimmt.Das heute veröffentlichte große Update bringt die Free-to-play-Sim mit aktualisierten Spieler- und Vereinsdaten auf den Stand der neuen Saison 2022/23. Inter Mailand und der AC Mailand konnten als neue Partner dazugewonnen werden, außerdem ist nun die Liga BBVA MX einschließlich des mexikanischen Vereins Club América enthalten.Mit "Highlight" und "Episch" gibt es zwei neue Kartentypen, die Spielern noch mehr Möglichkeiten in die Hand geben sollen, ihre eigene Traummannschaft zusammenzustellen. Das Update bringt zudem eine Reihe an Gameplay-Verbesserungen und Anpassungen der Spielbalance, Details hierzu fasst Konami in den Patchnotes zusammen.