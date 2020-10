Yakuza: Like a Dragon - Neuer Trailer stellt die Minispiele vor

Sega hat einen neuen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht und zeigt darin einige der Aktivitäten, denen Spieler in der Stadt Yokohama nachgehen können, wenn sie denn gerade mal nicht die Karriereleiter in der japanischen Unterwelt heraufklettern möchten. Dabei dürfen natürlich auch die Karaoke-Events der Vorgänger nicht fehlen.Anders als in den bisherigen Teilen der Reihe schlüpfen Spieler in Yakuza: Like a Dragon nicht mehr in die Rolle von Kazuma Kiryu, sondern lernen den neuen Charakter Ichiban Kasuga kennen. Auch beim Gameplay ändert sich einiges, denn Kämpfe finden nun run­den­ba­siert und nicht mehr in Echtzeit statt. Eine konstante Größe sind aber auch weiterhin die zahlreichen Minispiele, beispielsweise kann Ichiban Kasuga sein Talent an diversen Arcade-Automaten beweisen und Baseball oder Golf spielen. Und es gibt noch viel mehr Verrücktes in der Hafenstadt Yokohama zu entdecken, wie der neueste Trailer nahelegt.Yakuza: Like a Dragon wurde erst vor kurzem um wenige Tage vorgezogen. Das Spiel er­scheint somit bereits am 10. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Eine Version für die Xbox Series X folgt zum Start der Konsole. Die PlayStation 5-Version folgt erst am 2. März 2021.