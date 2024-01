Like a Dragon: Infinite Wealth: Neues Video 'Willkommen im Paradies'

Schon in wenigen Tagen veröffentlichen Sega und das Ryu Ga Gotoku Studio den nächsten Teil der Yakuza-Spielereihe: In Infinite Wealth gibt es dann nicht nur ein Wiedersehen mit Ichiban Kasuga, sondern auch dem einstigen Protagonisten Kazuma Kiryu. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der ein paar der Freuden und Gefahren zeigt, die im "Paradies" auf die Spieler warten.Durch das Video führt der US-Comedian Druski (Drew Desbordes), der einige der vielen unterschiedlichen Freizeitaktivitäten vorstellt, denen wir uns jenseits der Haupthandlung in Like a Dragon: Infinite Wealth zuwenden und dabei nicht nur Spaß haben, auch die eine oder andere nützliche Fähigkeit dazulernen können.Doch Vorsicht: Auch im paradiesischen Hawaii lauern Gefahren, denn Kasuga und Kiryu treffen selbst dort wieder auf Yakuza, welche die beiden wieder in reichlich Kämpfe verwickeln werden. Diese laufen so wie auch schon beim direkten Vorgänger in rundenbasierter RPG-Manier ab.Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S