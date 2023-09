Like a Dragon: Infinite Wealth - Neue Trailer & Release-Termin

Die Geschichte zweier Drachen

Rundenbasierte Kämpfe & Minispiele

Like a Dragon: Infinite Wealth hat ein fixes Veröffentlichungsdatum: Wie Sega nun gemeinsam mit dem Ryu Ga Gotoku Studio bekannt gab, erscheint der nächste Teil der beliebten Spielereihe im Januar des kommenden Jahres für PC und Konsole. Ein neues Gameplay-Video verrät, worauf Fans sich freuen dürfen, außerdem steht ein ausführlicher Story-Trailer zum Abruf bereit.Like a Dragon: Infinite Wealth ist die direkte Fortsetzung zu Like a Dragon (2020). Erneut nimmt hier wieder Ichiban Kasuga eine zentrale Rolle ein, der dieses Mal jedoch Verstärkung durch einen (gealterten) Kazuma Kiryu, dem langjährigen Helden der Reihe, erhält.Schauplatz der neuen Geschichte ist dieses Mal nicht nur Japan, sondern auch Hawaii. Dort sucht Ichiban nämlich nach seiner Mutter, von der er unmittelbar nach seiner Geburt getrennt wurde. Wer noch tiefer in die Story eintauchen möchte, kann dies mithilfe eines rund zehn Minuten langen Story-Trailers tun.Das Kampfsystem des Vorgängers bleibt erhalten, sodass die Prügeleien weiterhin rundenbasiert verlaufen. Allerdings können Charaktere sich nun frei bewegen, wenn sie an der Reihe sind, was vollkommen neue taktische Möglichkeiten eröffnen soll. Zudem gibt es viele neue Jobs und Beschwörungen mächtiger Verbündeter.Aber auch abseits der Kämpfe und Story wird die Welt von Infinite Wealth reichlich Abwechslung bieten. Im Trailer sind diverse Minispiele wie Lieferfahrten mit dem Fahrrad, Sujimon-Battles, Karaoke oder Sega-Arcade-Klassiker zu sehen.Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich und belohnen Kurzentschlossene mit dem "Hero's Booster & Special Job Set".