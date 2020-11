Sega zeigt den Launch-Trailer zu Yakuza: Like a Dragon

Sega zeigt den offiziellen Launch-Trailer zu Yakuza: Like a Dragon für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Im neuesten Teil der Reihe steht ein neuer Protagonist im Mittelpunkt und auch beim Gameplay gibt es recht deutliche Änderungen.Yakuza: Like a Dragon erzählt die Geschichte des Yakuza-Schlägers Ichiban Kasuga. Um seinen Clan zu schützen hat Kasuga die letzten 18 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. Nach seiner Freilassung muss er jedoch feststellen, dass ihn seine Familie offenbar hin­ter­gan­gen hat. Bei der Suche nach der Wahrheit und einem neuen Platz im Leben trifft Kasuga auf eine Reihe weiterer Außenseiter auf den Straßen Yokohamas, die sich ihm anschließen und die zusammen zu unerwarteten Helden werden.Anders in in den bisherigen Teilen der Yakuza-Reihe finden Kämpfe in Yakuza: Like a Dragon nicht mehr in Echtzeit statt, sondern verlaufen rundenbasiert. Unterschiedliche Berufe der Charaktere sorgen für verschiedene Skills und Techniken auf dem Schlachtfeld, was für einige kuriose Auseinandersetzungen sorgen.Auch jenseits der Hauptgeschichte warten wieder zahlreiche Nebenaufgaben und Mög­lich­kei­ten zum Zeitvertreib auf den Spieler - etwa der Besuch von Spielhallen oder die Teilnahme an Gokart-Rennen. Neben den eingangs genannten Plattformen erscheint Yakuza: Like a Dragon am 2. März 2021 außerdem noch für die PlayStation 5