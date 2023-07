Xiaomi Mijia Pulse: E-Wasserpistole mit viel Spaß und hohem Preis

Tank leider zu schnell leer

Bei der Xiaomi Mijia Pulse Water Gun handelt es sich um eine elektrische Wasserpistole. Laut Xiaomi lassen sich Ziele in 9 Meter Entfernung treffen. Um den Tank im Inneren zu füllen, saugt die Pulse Water Gun mithilfe einer Pumpe Wasser auf. Um Verunreinigungen zu vermeiden, verbaut der Hersteller im Lauf einen Schmutzpartikelfilter. In der Wasserpistole bringt Xiaomi einen 6750-mAh-Akku unter. Dieser versorgt u.a. die LEDs an der Außenseite und die Pumpe im Inneren mit Strom . Auf der Unterseite befindet sich der Powerbutton und ein USB-C-Port. Eine App-Anbindung gibt es zur Abwechslung nicht.Um mit der Pulse Water Gun loszulegen, muss zunächst Flüssigkeit angesaugt werden. Hierfür tunkt man die Spitze des Gadgets in einen gut gefüllten Eimer Wasser oder Ähnliches. Wird der Abzug nach vorn gedrückt, lädt sich der Tank der Wasserpistole auf. Die Oberseite ziert ein Display, auf dem ein Tropfen blinkt, wenn die Wasserpistole leer ist. Der Nachlade-Prozess wird über LEDs an der Seite visualisiert und ist durchaus hörbar. Voll betankt wiegt die Pulse Water Gun 2,6 Kilogramm. Die Wasserpistole kommt mit zweieinhalb Modi daher: In der Standardeinstellung lässt sich gezielt ein Schuss abgeben. Drückt man den Abzug länger, sammelt die Pulse Water Gun im Lauf eine größere Portion Wasser. Der Modus kann nützlich sein, wenn man schon mal vorladen will, während man sich an einen Gegner anschleicht. Über den Mode-Button kann die Einstellung verändert werden. Xiaomi hat der Pulse Water Gun einen Drei-Schuss-Modus spendiert. In jenem schießt die Wasserpistole dreimal am Stück, ohne dass manuell nachgeladen werden muss. Während eines Schusses ist ein Rückstoß zu bemerken, der den Pistolen-Teil der Pulse Water Gun einmal mehr unterstreicht.Xiaomi gibt das Fassungsvermögen nicht in Litern an. Je nach Modi verfeuert man eine Wasserladung ziemlich schnell. Spielt man gegeneinander, empfehlen sich mindestens zwei Wasserstellen. Je höher die Schussfrequenz ausfällt, umso öfter muss die Pulse Water Gun nachgeladen werden. Unser Kollege Timm Mohn findet: Xiaomi hätte den Tank gerne größer gestalten können. Das Befüllen der Water Gun ist durchaus eine nasse Angelegenheit, sodass man dies vor allem draußen erledigen sollte. Andernfalls wären die Laufwege im Duell auch zu lang. Direkt im Anschluss kann es mit dem spritzigen Abenteuer weitergehen.Ist der Akku der Pulse Water Gun einmal leer, kann dieser über das beiliegende USB-C-Kabel aufgeladen werden. Der Port wird mit einer Klappe vor Wasser geschützt. Leider legt Xiaomi nur ein USB-A- auf C-Kabel bei. Über einen sich füllenden Kreis wird auf dem Display der aktuelle Akkustand angezeigt. Es ist erfreulich, dass die Anzeige auf Text verzichtet, da bei der Xiaomi Pulse Water Gun fast jedes geschriebene Wort chinesisch ist. Auch die Wassertankanzeige verzichtet auf Text: Ein weiterer Kreis, der durch viele kleine Striche gebildet wird, deutet den Füllstand des Wassertanks an.Was man beim Kauf der Xiaomi Pulse Water Gun bedenken sollte: Eine alleine macht höchstens kurzfristig Spaß. Wasserschlachten zwischen elektrischer Wasserpistole und normaler Spritzpistole dürften den Teilnehmern langfristig auch eher wenig Freude bereiten. Am Ende einer Wasserpistolen-Schlacht sollte man zwischen Aufladen und Abfeuern hin- und herwechseln, um den Wasserspeicher der Pulse Water Gun endgültig zu leeren. Auf diese Weise geht man sicher, dass der interne Wassertank so leer wie möglich ist. Durch ihr Gewicht ist die Pulse Water Gun eher etwas für gut trainierte, bereits ältere Kinder oder Jugendliche. Auch Erwachsene dürften viel Freude mit dem Gadget haben. Mit genügend Wasserstellen, viel Sonne und blauem Himmel steht dem Wasserpistolen-Spaß nichts mehr im Wege. Die Xiaomi Pulse Water Gun wirkt - nicht zuletzt durch ihr Gewicht - wie ein hochwertiges Gadget. Verarbeitung und Handling tragen zur Experience während eines Duells bei. Eine Tragetasche oder Ähnliches gibt Xiaomi leider nicht mit. Die Xiaomi Mijia Pulse Water Gun ist aktuell für 207 Euro bei TradingShenzhen verfügbar . Die Lieferung erfolgt aus der EU; es kommen keine weiteren Importkosten dazu.