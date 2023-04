Xiaomi Sound Pro: Günstiger Smart Speaker direkt aus China

Einstellungen per App

Beim Xiaomi Sound Pro handelt es sich um einen 360 Grad Lautsprecher mit AirPlay 2, NFC und Dual-Band-WiFi. Der Ton wird über insgesamt 7 Treiber ausgegeben. Dabei handelt es sich um drei 1,5-Zoll-Breitbandlautsprecher mit jeweils 5 Watt, drei Passivmembranen und einen 40-Watt-Subwoofer. Der Lautsprecher erreicht eine maximale Lautstärke von 91 Dezibel. Fernseher, Smartphones oder Tablets können sich über Bluetooth 5.1 mit dem Smart-Speaker verbinden. Des Weiteren lassen sich ältere Geräte über den 3,5-mm-AUX-Anschluss mit dem Sound Pro verbinden. Die obere Seite des Lautsprecher-Zylinders wird mit mehrfarbigen LEDs beleuchtet. Der Xiaomi Sound Pro wiegt 3,08 Kilogramm.Im Lieferumfang ist ein chinesisches Netzteil enthalten. Jenes kann in Deutschland nur mit Adapter verwendet werden. Auch das chinesische Handbuch stellt Herausforderungen an die eigenen sprachlichen Kenntnisse. Bei Unklarheiten sollte ein Smartphone mit Google-Übersetzer zur Hand genommen und die entsprechenden Passagen übersetzt werden. Für einige Grundfunktionen sind aber keine Sprachkenntnisse oder Einrichtung nötig: Mit dem NFC-Symbol hat Xiaomi den Bereich zur schnellen Verbindung gekennzeichnet. Auf der Oberseite des Gerätes befinden sich ein berührungsempfindlicher Play- und Pause-Button, sowie ein Touchfeld zum Erhöhen bzw. Verringern der Wiedergabe-Lautstärke.Über den Treibern platziert Xiaomi Akustikstoff, welcher häufig bei Lautsprechern verwendet wird. Auf Grund der 360 Grad Soundausgabe bietet sich die Platzierung in der Raummitte an. Der Lautsprecher ist in Kooperation mit Harman Kardon entstanden. Xiaomi wirbt damit, dass durch die "HARMAN AudioEFX"-Abstimmung ein besonders gutes Sounderlebnis erreicht wird. In der Praixs zeigt sich, dass u.a. Spotify-Inhalte über den Xiaomi Sound Pro sehr gut klingen. Es ist möglich, zwei Lautsprecher miteinander zu koppeln. Auf diese Weise kann der Lautsprecher im Stereo-Verbund verwendet werden und bspw. Fernseh-Lautsprecher ersetzen. Mangels zweitem Sound Pro-Exemplar konnte unser Kollege Timm Mohn diese Funktion noch nicht ausprobieren.Der Xiaomi Sound Pro unterstützt den A2DP-, SBC- und AAC-Codec. Sollte es beim A2DP-Codec unter Windows zu Problemen kommen, empfiehlt sich ein alternativer A2DP-Treiber . Die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Lautsprecher ist stabil. Auch wenn man sich mal mit dem Smartphone vom Lautsprecher entfernt, reißt die Verbindung nicht direkt ab. Bei der Wiedergabe kommt es zu einem nur unerheblichen Delay. Schaut man bspw. YouTube-Videos, ist besagte Verzögerung minimal zu sehen. Auch während Serien ist der Effekt zu vernachlässigen. Einzig der Spielerfolg in Action-reichen Games, die schnelle Reaktion voraussetzen, könnte negativ beeinflusst werden.Die LED-Beleuchtung visualisiert die abgespielte Musik bzw. den Ton. Über die App lässt sich der Lichteffekt deaktivieren. Dies kann nötig sein, wenn der Speaker bspw. für die Tonwiedergabe währen Filmen eingesetzt wird.Es ist nicht möglich, die Helligkeit der LEDs zu dimmen oder zu erhöhen. Die LED-Beleuchtung während Tonwiedergaben ist nur auf der Vorderseite des Gerätes zu sehen. Xiaomi verschenkt beim 360°-Lautsprecher durchaus Potenzial, in dem die Beleuchtung nur einseitig eingesetzt wird. Grundsätzlich verbaut Xiaomi LEDs rund um das Gerät, auch wenn diese während Songs nicht eingesetzt werden. Dennoch kann der Speaker durch den Lichteffekt auch als kleiner Party-Hingucker verwendet werden. Die LEDs leuchten auf dem Werbefoto vornehmlich in Blau, in der Praxis setzt Xiaomi allerdings auf verschiedene farbige LEDs. Über die LED-Beleuchtung werden auch Veränderungen der Lautstärke visualisiert. Umso lauter der Sound Pro-Ton eingestellt wird, umso mehr schließt sich der LED-Kreis. Beim Reduzieren der Lautstärke nimmt die Anzahl der aktivierten LEDs immer weiter ab.Über eine App können Einstellungen am Xiaomi Sound Pro vorgenommen werden. Da diese aber nur Chinesisch spricht, bedarf die Bedienung der Anwendung einem Übersetzer. Werden die sprachlichen Barrieren überwunden, lässt sich über die App bspw. die Stimme des Sprachassistenten ändern, ein Wecker programmieren oder Erinnerungen eintragen. Die Anwendung versorgt den Speaker auch mit Firmware-Updates. Es ist überdies möglich, den Speaker in "Mi Home" einzubinden. Das Plugin der kostenlosen App für iOS und Android verfügt allerdings nur über einen reduzierten Funktionsumfang. Nimmt man diesen in Kauf, werden die verbleibenden Features in englischer Sprache angezeigt. Im Test stellten sich zudem Probleme bei der Verwendung von Mi Home ein: Nach einigen Tagen wurde der Lautsprecher in der App als "offline" angezeigt. Während der Verwendung der chinesischen App trat besagter Fehler nicht auf. Sollte man viele Xiaomi-Gadgets verwenden, ist von der Nutzung der Mi Home-App generell abzuraten: Um den Xiaomi Sound Pro in der Anwendung einzupflegen, müssen die Server-Einstellung auf "China" geändert werden. Europäische Gadgets können durch dieses Setting ihre Funktion verlieren.Der Lautsprecher in Zylinder-Form kann mit einem dem Preis angemessen Sound überzeugen. Die Sprachausgabe ist chinesisch, sodass viele ihn höchstens als Lautsprecher, nicht aber als Smart Speaker verwenden dürften. Sprachkommandos sind, die entsprechenden sprachlichen Kenntnisse vorausgesetzt, dennoch möglich. Für den Xiaomi Sound Pro spricht vor allem das außergewöhnliche Design: Der Lautsprecher ist in jenem Regal ein Hingucker. Gleichzeitig bietet es sich an, den Sound Pro auf Grund seiner 360°-Soundausgabe in der Mitte des Raums, bspw. auf einem Couchtisch, zu platzieren. Der Xiaomi Sound Pro ist aktuell für 137 Euro bei TradingShenzhen verfügbar. Es fallen keine Zoll- und Importkosten an. Der Preis wird allerdings durch die Versandkosten minimal erhöht. Auf dem deutschen Markt bietet Xiaomi den Mi Smart Speaker mit Google Assistant für 49,99 Euro an