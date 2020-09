WRC 9 - Die Rallye-Simulation präsentiert sich im Release-Trailer

Mit WRC 9 erscheint heute der neueste Teil der Rallye-Simulation für PC und Konsolen. Pünktlich zum Start zeigen KT Racing und Nacon den Launch-Trailer zum Spiel und präsentieren darin einige der steuerbaren Fahrzeuge und Rennstrecken.WRC 9 ist das offizielle Spiel der FIA World Rally Championship und enthält dem­ent­spre­chend lizenzierte Fahrzeuge, Fahrer und Rennstrecken aus dem echten Rennsport. Insgesamt sind mehr als 50 offizielle Teams aus WRC, WRC 2, WRC 3 sowie der Junior WRC enthalten sowie über 15 Bonuswagen, die laut Publisher "WRC-Geschichte ge­schrie­ben haben".Im Vergleich zum Vorgänger kann das Spiel mit einer Reihe an Neuerungen aufwarten, darunter Verbesserungen beim Fahrzeugverhalten, der Dynamik der Rennen sowie der Gegner-KI. In einem neuen Club-Modus können Spieler ihre eigenen Meisterschaften kreieren.WRC 9 ist für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Versionen für die Nintendo Switch PlayStation 5 und Xbox Series X folgen zu einem späteren Zeitpunkt.