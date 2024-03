Test Drive Unlimited Solar Crown: Nacon zeigt einen neuen Trailer

Wetteifer oder Erkundungstour

Nacon hat einen neuen Trailer zum Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown veröffentlicht. Das Video trägt den Titel "The Explorer" und es zeigt, wie Spieler auch jenseits der befestigten Straßen die offene Welt mit ihren Fahrzeugen erkunden können.Test Drive Unlimited Solar Crown macht ganz Hongkong Island zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Racing-Wettbewerbs: Die knapp 80 Quadratkilometer große Insel im Südchinesischen Meer ist der Austragungsort des "Solar Crown", zu dem eine geheimnisvolle Organisation eingeladen hat.Spieler können somit auf dem über 600 km langen Straßennetz an verschiedenen Rennen teilnehmen oder auch die Insel auf eigene Faust erkunden. Vor allem diesem Aspekt widmet sich auch der neueste Trailer, der das Offroad-Gameplay des Spiels in den Vordergrund rückt. Dabei dürfte es einiges zu entdecken geben, die Entwickler versprechen nämlich eine Nachbildung der Insel im originalen Maßstab.Wann genau das bereits im Juli 2020 angekündigte Rennspiel erscheint, ist hingegen noch immer nicht bekannt. Auch das neue Video schafft hier keine Tatsachen, es ist lediglich von einem Release im Laufe des aktuellen Jahres die Rede. In der Vergangenheit wurde der Start des Spiels bereits mehrfach verschoben.