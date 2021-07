Test Drive Unlimited Solar Crown - Trailer verrät den Release-Termin

Test Drive Unlimited Solar Crown hat einen neuen Trailer erhalten. Dieser stimmt auf den Schauplatz des Rennspiels ein, außerdem verrät er das genaue Erscheinungsdatum, welches gar nicht mehr allzu weit entfernt ist. Das Video wurde erstmals im Rahmen des Nacon Connect 2021-Events gezeigt.Da es sich bei dem "Welcome to..."-Video um einen Cinematic-Trailer handelt, gibt es darin auch leider keinerlei Gameplay-Material aus dem Racer zu sehen. Zumindest verrät der Clip aber, wohin es den nächsten Ableger der Reihe verschlägt: nach Hong Kong Island. Die asiatische Metropole wird von den Entwicklern detailliert und im 1:1-Maßstab nachgebaut, im Trailer sind unter anderem enge Straßen, Autobahnen und Industriegebiete zu sehen.Darüber hinaus steht jetzt auch der exakte Release-Termin fest: Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint demnach am 22. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X