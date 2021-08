Von Berserk inspiriert: Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel Soulstice

Das Entwicklerteam der Reply Game Studios und Modus Games haben einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Soulstice geteilt, welches sich derzeit für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft in der Entwicklung befindet. Im Fokus des neuen Videos steht dabei vor allem das besondere Band, welches die beiden Heldinnen miteinander verbindet.Soulstice ist als eine reine Singleplayer-Erfahrung ausgelegt, dennoch gibt es gleich zwei spielbare Heldinnen, die dann von einem Spieler gleichzeitig gesteuert werden: Die Schwestern Briar und Lute wurden als sogenannte Chimera in eine Welt geboren, die unter dem Angriff gefährlicher Kreaturen namens Wraith steht. Bei den Chimeras handelt es sich um hybride Krieger, deren Körper sich zwei Seelen teilen: Während Briar als Kriegerin mit übermenschlicher Stärke gesegnet ist, unterstützt sie ihre Schwester Lute als Geistwesen mit ihren Fähigkeiten aus dem Jenseits.Spieler können die unterschiedlichen Kräfte beider Schwestern im Kampf zu effektiven Angriffsserien kombinieren und so dann auch riesige Bossgegner bezwingen. Verschiedene Waffen und "mächtige Transformationen" sollen weiter zu einem komplexen Kampfsystem beitragen.Soulstice wurde, wie die Entwickler in der Vergangenheit selbst erklärten, stark von Fantasy-Animes wie Berserk oder Claymore inspiriert. Aber auch Einflüsse aus japanischen Spielen wie Devil May Cry oder Bayonetta sind unverkennbar. Das Spiel erscheint 2022 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S