Devil May Cry trifft Berserk: Soulstice im Launch-Trailer

Modus Games hat den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel Soulstice veröffentlicht, welches ab sofort als Download sowie als physische Deluxe-Edition erhältlich ist. Zu sehen gibt es darin viele neue Szenen mit den Schwestern Briar und Lute, die sich gemeinsam einer gefährlichen Bedrohung entgegenstellen, um ihre Heimat zu beschützen.Schauplatz von Soulstice ist das Königreich Keidas, das eines Tages von gefräßigen Kreaturen, den sogenannten "Wraiths" attackiert wird. Da normale Krieger den Angreifern nur wenig entgegensetzen können, werden die Chimeras zur letzten Hoffnung der Menschen. Diese verbinden die Seelen von zwei Kriegern in einem Körper.Briar und Lute bilden eine solche Chimera und natürlich bringen beide unterschiedliche Kräfte mit, den von den Spielern gemeistert werden müssen. Während Briar vor allem ihre physische Stärke mit einem gewaltigen Schwert zum Ausdruck bringt, schwebt Lute als Geist übers Schlachtfeld und setzt übernatürliche Kräfte ein.Der nun veröffentlichte Trailer macht noch einmal deutlich, dass sich das von den italienischen Reply Game Studios stammende Spiel klar an Actionhits wie Devil May Cry oder Bayonetta orientiert. Das Charakterdesign ist zudem vom erfolgreichen Manga Berserk inspiriert worden.Soulstice gibt es für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S