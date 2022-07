Valkyrie Elysium: Neuer Trailer und Release-Datum für das Action-RPG

Square Enix hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Valkyrie Elysium veröffentlicht. Dieser zeigt sowohl Ausschnitte aus den Zwischensequenzen als auch reichlich Gameplay-Material, bei dem vor allem das temporeiche Kampfgeschehen im Mittelpunkt steht. Außerdem gibt es nun konkrete Veröffentlichungstermine für den PC und die Konsolenfassungen.Valkyrie Elysium ist der neueste Teil der Valkyrie-Reihe, die 1999 mit Valkyrie Profile auf der ersten PlayStation ihren Anfang nahm. Thema der von der nordischen Mythologie inspirierten Spiele ist die drohende Vernichtung der Welt durch die Ragnarök, also den Fall der Götter. Um dies zu verhindern, werden Spieler in der Rolle der Walküre vom Göttervater Odin persönlich damit beauftragt, das Weltenende zu verhindern.So wie seine Vorgänger setzt Valkyrie Elysium auf ein schnelles Kampfsystem, bei dem die Walküre unterschiedliche Fertigkeiten einsetzen und zu verheerenden Kombos verknüpfen kann. Eine Besonderheit ist dabei auch das Einherier-System: Spieler können mächtige Geister, die sogenannten Einherier, beschwören, die dann an ihrer Seite kämpfen.Außerdem ist nun bekannt, wann Valkyrie Elysium erscheint: Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 können ab dem 29. September 2022 in die Schlacht ziehen, PC-Spieler müssen sich hingegen bis zum 11. November gedulden.