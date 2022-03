Babylon's Fall: Launch-Trailer zum kooperativen Action-Rollenspiel

Das kooperative Action-Rollenspiel Babylon's Fall startet heute für den PC und die Konsolen von Sony. Wer von dem Titel bislang noch nichts gehört hat, kann jetzt im offiziellen Launch-Trailer noch einmal neue Eindrücke vom Gameplay sammeln.Spieler werden in Babylon's Fall zu einem so genannten Sentinel, einem mächtigen Wächter des untergegangenen babylonischen Reiches, um gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern den Turm von Babel zu erkunden. Ein besonderes Implantat, der Gideon-Sarg, verleiht den Kriegern dabei außergewöhnliche Kräfte. Die vier Waffentypen Schwert, Hammer, Bogen und Stab können mit Schilden zu individuellen Kampfstilen kombiniert werden. Genaueres hierzu hatten die Entwickler erst kürzlich in einem Übersichtstrailer gezeigt.Babylon's Fall entstand beim japanischen Entwickler PlatinumGames (Nier: Automata, Bayonetta) und ist ab sofort für die PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie via Steam für den PC erhältlich. Weitere Konsolenfassungen können frühestens nach dem 2. September 2022 folgen.