Nier Replicant - Square Enix stellt die Extra-Inhalte vor

Square Enix veröffentlicht in dieser Woche die Neuauflage des Klassikers Nier Replicant. Die überarbeitete Fassung mit dem etwas sper­ri­gen Titel NieR Replicant ver.1.22474487139 kommt mit einer Reihe neuer Inhalte. Welche das sind, ist jetzt in einem frischen Trailer zu sehen.Spieler können sich in "15 Nightmares" durch zusätzliche Dungeons kämpfen, die im ori­gi­na­len Nier Replicant aus dem Jahr 2010 nicht enthalten waren, sondern erst später als DLC er­schie­nen. Es stehen weitere Kabuki- und Samurai-Kostüme zur Wahl, weiterhin dürfen sich Fans über Gastauftritte auf dem Sequel Nier: Automata freuen, dessen Soundtrack zudem enthalten ist.Das bedeutendste Extra der Neuauflage dürfte allerdings die Extra-Episode "Meerjungfrau" sein, welche den Spieler auf ein Schiffswrack führt. NieR Replicant ver.1.22474487139 er­scheint am 23. April für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One