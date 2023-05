Total War: Pharaoh - Neuer Teil der Reihe führt uns ins alte Ägypten

Historische Schlachten

Sega hat den neuesten Teil der erfolgreichen Strategiespielreihe Total War vorgestellt. Schauplatz ist dieses Mal das alte Ägypten, dessen Untergang Spieler verhindern müssen - oder ihn hautnah miterleben. Zusammen mit der Ankündigung wurde außerdem ein atmosphärischer Trailer veröffentlicht.Total War: Pharaoh ist in der Geschichte Ägyptens angesiedelt, genauer gesagt spielt die Kampagne während des Bronzezeitalters. Die Herrschaft des großen Pharaos Merneptah (1213-1204 vor Christus) hat gerade aufgehört und Aufgabe des Spielers ist es nun, als neuer Pharao den drohenden Untergang des ägyptischen Reiches zu verhindern. Keine leichte Aufgabe, denn neben gesellschaftlichen Unruhen und Naturkatastrophen streben auch andere Völker nach der Vorherrschaft in der Region. Zu nennen sind hier vor allem die Kanaaniter und Hethiter. Entsprechend erstreckt sich die Karte über Ägypten, Kanaan und Kleinasien.Zu Beginn der Kampagne können Spieler einen von acht Fraktionsanführern wählen, von denen jeder seinen eigenen Führungsstil mitbringt. Wer möchte, kann somit etwa diplomatisch vorgehen oder als unerschrockene Kriegsherr in die Geschichte eingehen. Kämpfe finden in Echtzeit statt, wobei sich das Schlachtfeld durch zuteil extreme Witterungsverhältnisse in einem fortlaufenden Wandel befindet. Beispielsweise können Sandstürme, heftige Regenfälle oder auch Brände die Kämpfe direkt beeinflussen.In der Ankündigung wird versprochen, dass sich die Kampagne bei jedem Spieldurchlauf einzigartig anfühlt. Dafür sollen zahlreiche individuelle Einstellungsmöglichkeiten sorgen. Explizit genannt wurden zunächst zufällige Startpositionen für die Fraktionen, der Einfluss von Naturkatastrophen oder Ressourceneinstellungen.Total War: Pharaoh entsteht bei Segas Tochterunternehmen Creative Assembly, erscheinen soll das Spiel bereits im Oktober 2023 für den PC.