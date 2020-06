Total War Saga: Troy - Erste Spielszenen aus dem Strategiespiel

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Vor ein paar Tagen wurde bekannt , dass der nächste Teil der Total-War-Reihe (zeit-)exklusiv im Epic Games Store erscheint und dort die ersten 24 Stunden sogar kostenlos angeboten wird. Wie Total War Saga: Troy in Bewegung aussieht, zeigen Sega und Creative Assembly jetzt in einem ersten Gameplay-Video.In dem kommentierten Video geben die Entwickler einen Vorgeschmack auf die neuen taktischen Möglichkeiten, die Spielern in Total War Saga: Troy an die Hand gegeben werden. Zu sehen ist eine Schlacht mit den Truppen Achilles', die vor den Toren der Stadt Troja in einen Kampf mit der zahlenmäßig überlegenen Armee Hectors gerät. Wie sich zeigt, entscheidet die im Vergleich zu bisherigen Teilen der Reihe stärkere Unterscheidung zwischen den verschiedenen Infanterieklassen maßgeblich über den Ausgang der Schlacht.Total War Saga: Troy erscheint am 13. August 2020 für den PC im Epic Games Store. Eine Steam-Version folgt dann 2021.