A Total War Saga: Troy - Der Launch-Trailer zum Strategiespiel ist da

Sega und der Entwickler Creative Assembly veröffentlichen heute A Total War Saga: Troy für den PC. Das Besondere: in den ersten 24 Stunden kann das Strategiespiel kostenlos im Epic Games Store bezogen und dann dauerhaft behalten werden.Wer sich vorab noch einen Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, kann dies mit dem offiziellen Launch-Trailer tun. Dieser zeigt zwar nur In-Engine-Material und keine echten Spieleindrücke, stimmt mit diesem aber recht gut auf das Szenario des Trojanischen Krieges ein, den Spieler sowohl aus der Sicht der Griechen als auch der Trojaner erleben.Während der Story kämpfen Spieler als einer von acht ikonischen Helden wie Achilles, Hektor, Paris oder Menelaus und führen ihre Truppen in Echtzeitkämpfen an. Auf den Schlacht­fel­dern lassen sich allerdings auch mystische Sagengestalten antreffen, die etwa vom Minotaurus, Zyklopen, Giganten oder Zentauren inspiriert wurden.A Total War Saga: Troy kann seit dem 13. August 2020 um 15 Uhr 24 Stunden lang kos­ten­los über den Epic Games Store zum eigenen Benutzerkonto hinzugefügt werden. Das Spiel bleibt dann im Anschluss dauerhaft erhalten und kann beliebig oft heruntergeladen werden. Danach steigt der Preis auf 49,99 Euro an.