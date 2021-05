Total War: Warhammer 3 - Epische Schlachten im neuen Trailer

Sega und der Entwickler Creative Assembly hatten Anfang des Jahres Total War: Warhammer 3 angekündigt. Erscheinen soll das Stra­te­gie­spiel noch in diesem Jahr. Der neueste Trailer stimmt jetzt auf die epischen Schlachten zwischen den Streitkräften von Kislev und den Monstern des Chaos ein. Außerdem gibt es erstmals echte Spielszenen zu sehen.Total War: Warhammer 3 stellt das Finale der als Trilogie ausgelegten Story dar und rückt das Reich des Chaos in den Mittelpunkt des Geschehens. Dieses ist unter den vier Cha­os­göt­tern Nurgle, Slaanesh, Tzeentch und Khorne aufgeteilt, die um die Vorherrschaft kämp­fen. Alle diese Chaosfraktionen sind in Warhammer 3 spielbar, hinzu stoßen außerdem die von Menschen geführten Kislev und das Kaiserreich Cathay. Vor allem letzteres gilt als gro­ße Überraschung, da es in der Geschichte von Warhammer bisher nur wenig Informationen über das Kaiserreich gab.Der Trailer "Trial by Fire" wurde mit der Spiel-Engine erstellt, zeigt allerdings kein tat­säch­li­ches Gameplay. Dieses hat Sega inzwischen aber in einem rund acht Minuten langen Game­play-Video nachgereicht, in dem die Mächte von Feuer und Eis aufeinandertreffen. In einem Entwicklertagebuch gibt das Team von Creative Assemly außerdem weitere in­ter­es­san­te Einblicke in die Entehung des Spiels.Total War: Warhammer 3 soll Ende dieses Jahres für den PC erscheinen, einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.