Total War: Rome Remastered - So sieht die Neuauflage aus

Sega und das Studio Creative Assembly hatten vor wenigen Tagen eine Neuauflage des Klassikers Rome: Total War aus dem Jahr 2004 angekündigt - versprochen werden zeitgemäße Gameplay-Features und natürlich auch eine rundum verbesserte Grafik. Wie das Spiel im direkten Vergleich mit dem Original aussieht, zeigt jetzt ein neuer Trailer.Total War: Rome Remastered lässt die Schlachten im Römischen Reich in einem neuen Glanz erstrahlen, behält dabei jedoch die klassische Optik des Originals bei. Neben einer ver­bes­ser­ten Karte für die Kampagne und überarbeiteten Schlachtfeldern sehen Einheiten dank neuer Modelle und Texturen deutlich schöner aus. Hinzu kommen optimierte Effekte und Unterstützung für 4K- und Widescreen-Bildschirme.Total War: Rome Remastered erscheint am 29. April 2021 via Steam und ist unter Windows, Mac OS und Linux spielbar. Außerdem sind die Erweiterungen Alexander und Barbarian Invasion sowie die original Rome: Total War Collection (nur Windows) in der Neuauflage enthalten.