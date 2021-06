The Outer Worlds 2 angekündigt - mit dem witzigsten Trailer der E3

Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Das Science-Fiction-Rollenspiel The Outer Worlds ist eine Art Fallout im Weltraum und das Debüt des Titels von Obsidian Entertainment war auch ein Erfolg. Auf der E3 hat die Microsoft-Tochter nun einen zweiten Teil angekündigt - mit einem sehenswerten, da ironischen Trailer.Ankündigungs-Trailer funktionieren gerne nach einem Schema F: Sie beginnen mit einer "alten und weise klingenden" Stimme und man sieht ein stilles und friedvolles Setting. Diese Stille wird aber plötzlich gebrochen, und zwar durch ein Monster - das später aber nie im Spiel auftauchen wird.So und durch viele weitere Anspielungen auf die "Kunst" der Trailer stellt Obsidian The Outer Worlds 2 vor - und der ironische Blick darauf, wie Trailer gemacht werden (Zeitlupen, Landschaftsaufnahmen, Lens Flares!) ist einfach sehenswert und witzig. So viel Selbstironie sieht man in der Branche nicht häufig.