Party Animals: Der tierische Multiplayer-Spaß geht 2022 an den Start

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

In Party Animals lassen Hund, Katze und Co. die Pfoten fliegen. Der Multiplayer-Titel lässt Spieler in die Rollen verschiedener putziger Tierchen schlüpfen, die dann gegeneinander kämpfen müssen. Was zunächst nach Tierquälerei klingt, entpuppt sich aber als farbenfroher Brawler, der dank einer realistischen Physik-Engine zudem für viele Lacher sorgen dürfte.Wie die Entwickler von Recreate Games und der Publisher Source Technology erklären, können Kämpfe in Party Animals sowohl offline als auch online stattfinden. Zum Start wird es verschiedene Modi geben, beispielsweise dürfen sich die Tiere in Teams um bestimmte Gegenstände wie ein riesiges Gummibärchen kloppen oder sich so lange fetzen, bis sie als letzte noch auf ihren Beinen stehen können.Party Animals soll 2022 für den PC und die Xbox One sowie Xbox Series X an den Start gehen.