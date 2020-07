The Medium - Neuer Trailer lässt Zuschauer in die Geisterwelt blicken

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Die Entwickler von Bloober haben in der Vergangenheit mit Titeln wie Layers of Fear oder Blair Witch schon vielen Spielern das Fürchten gelehrt. Dies dürfte auch im nächsten Projekt des Teams wieder der Fall sein, denn wie ein neuer Trailer zeigt, ist auch The Medium nichts für schwache Nerven.In The Medium wird einer Frau mit einem besonderen Zugang zum Jenseits eine ganz besondere Aufgabe anvertraut: Sie soll ein dunkles Geheimnis ergründen, was nur einem Medium gelingen kann. Hierfür haben sich die Entwickler einen ganz besonderen Kniff ausgedacht: Die Spielwelt wird nämlich gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Versionen dargestellt, sodass Spieler neben unserer Realität auch stets einen Blick in die Geisterwelt werfen können.Dadurch werden beispielsweise ansonsten nicht zugängliche Orte erreichbar, allerdings geht es im Reich der Toten recht unheimlich zu. Im Launch-Trailer sehen wir beispielsweise, wie die Protagonistin vor gefährlichen Geistwesen davonlaufen muss. Ein genauer Termin wurde zwar noch nicht genannt, allerdings soll The Medium in der Weihnachtszeit 2020 für den PC und die Xbox Series X erscheinen.