The Last of Us: Remake kommt für PC und PS5, Release im September

Sony und der Entwickler Naughty Dog haben beim gestrigen Summer Game Fest das Remake von The Last of Us nun auch offiziell angekündigt. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und soll neben einer verbesserten Grafik weitere Optimierungen erhalten. Außerdem werden erstmals auch PC-Spieler in den Genuss des ursprünglichen Playstation-Exklusivtitels kommen.Nachdem Sony gestern Nachmittag das Remake mit dem Titel The Last of Us Part 1 versehentlich auf seiner eigenen Webseite gelistet hatte, war es nicht mehr wirklich überraschend, dass dieses wenige Stunden später im Rahmen des von Geoff Keighley moderierten Summer Game Fest dann noch einmal richtig vorgestellt wurde. Auch der bereits bekannte Termin wurde dabei bestätigt: Das Spiel erscheint am 2. September dieses Jahres für die PlayStation 5 . Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem eine PC-Version folgen.Bei The Last of Us Part 1 handelt es sich um eine vollständige Überarbeitung des ursprünglich 2013 veröffentlichten Originals. Neben einer verbesserten Grafik legt Sony auch noch einmal beim Gameplay Hand an, dies betrifft etwa die Steuerung oder das Kampfsystem. Neben der Singleplayer-Story ist außerdem das Prequel "Left Behind" in der Veröffentlichung enthalten.