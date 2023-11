The Last of Us Part 2 - Sony kündigt Remaster für die PS5 an

Neuer Survival-Modus

Bessere Grafik, DualSense-Unterstützung

(Noch) keine PC-Version angekündigt

Sony und das Entwicklerstudio Naughty Dog legen The Last of Us Part 2 ein weiteres Mal neu auf: Kommenden Januar erscheint das Survival-Abenteuer als Remaster für die PlayStation 5 . Neben einer verbesserten Grafik wird dieses auch neue Spielmodi und zusätzliche Funktionen bieten.Eine der größten Neuerungen in The Last of Us Part 2 Remastered ist "No Return". Dabei handelt es sich um einen neuen Überlebensmodus mit Roguelike-Elementen. Im Klartext heißt das: Spieler müssen hier zufällige Begegnungen mit Feinden überstehen, Erfolge werden mit Extras wie zusätzlichen Skins oder Charakteren belohnt. Zudem gibt es globale Bestenlisten.Wenig überraschend bietet The Last of Us Part 2 Remastered auch eine nochmals verbesserte Grafik mit nativer 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus oder 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, schärfere Texturen, verbesserte Schatten und Animationen und eine freigeschaltete Framerate. Die Ladezeiten wurden verkürzt und eine Unterstützung des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger des DualSense-Wireless-Controllers hinzugefügt.Das Remaster wird außerdem mehrere sogenannter "verlorener Levels" enthalten, die es nicht in die fertige Fassung des Spiels geschafft haben - inklusive Entwicklerkommentaren. Zudem gibt es für die Zwischensequenzen zuschaltbare Kommentare von Regisseur Neil Druckmann, Erzähler Halley Gross und den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey. Weiter ist im Remaster ein freies Gitarrenspiel enthalten.The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für die PlayStation 5 . Neben einer Standardversion wird es eine W.L.F. Edition mit Extras wie einem Steelbook, Emaille-Pins und Sammelkarten geben. Besitzer der PS4-Version können für 10 US-Dollar ein Upgrade auf das Remaster als digitale Version durchführen.Übrigens: Wer gehofft hatte, dass Sony das Remaster auch für den PC veröffentlicht, wird enttäuscht: In der Ankündigung wurde zumindest noch keine solche Portierung erwähnt. The Last of Us Part 1 ist seit Anfang des Jahres unter anderem auch via Steam erhältlich.