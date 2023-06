The Elder Scrolls Online: Neuer Gameplay-Trailer zum Necrom-Kapitel

Nachschub für alle Fans von The Elder Scrolls Online: Heute startet die Erweiterung Necrom für die PC-Version und bringt neben einer frischen Story auch die neue Arkanisten-Klasse ins Spiel. Zum Start zeigt Bethesda einen umfassenden Gameplay-Trailer, dessen Fokus klar auf den Kämpfen liegt.The Elder Scrolls Online: Necrom setzt die Erzählung "Schatten über Morrowind" mit einem weiteren Kapitel fort. Neben der Telvanni-Halbinsel wird auch die Apocrypha-Ebene zum Schauplatz der Handlung, die sich um den daedrischen Prinzen Hermaeus Mora dreht: Dessen Wissen darf nämlich keinesfalls in die falschen Hände gelangen. Die Erweiterung führt mit dem Arkanisten außerdem eine weitere spielbare Klasse ein, die wir uns im neuen Trailer auch anschauen können.The Elder Scrolls Online: Necrom ist ab dem 5. Juni 2023 für PC und Mac erhältlich. Versionen für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S folgen ein wenig später, nämlich am 20. Juni. Vorbesteller sichern sich zusätzliche Belohnungen und das Sporenross aus Sadrith Mora als Reittier.