The Elder Scrolls Online - Teaser-Trailer zu 'Tore von Oblivion'

Bethesda hatte in diesem Jahr mit "Das Schwarze Herz von Skyrim" in Form mehrerer DLCs eine jahresumspannende Geschichte in­ner­halb des Rollenspiels The Elder Scrolls Online erzählt. Auch für das nächste Jahr kündigt sich neuer Content-Nachschub an, wenn sich die "Tore von Oblivion" öffnen.Mit der Ankündigung des nächsten ganzjährigen Abenteuers steht fest, dass Spieler so wie zuletzt 2006 die parallele Dimension Oblivion betreten werden. Genauere Details wurden al­ler­dings noch nicht verraten und auch der Ankündigungstrailer gibt sich noch recht ge­heim­nis­voll.Weitere Details sollen aber schon am 21. Januar 2021 folgen. An diesem Tag findet um 23 Uhr deutscher Zeit ein weltweites Event statt, bei dem das neue Kapitel dann genauer vor­ge­stellt wird.