The Day Before: Neuer RTX-Gameplay-Trailer zum Survival-MMO

Beim GeForce-Event während der CES 2022 gab es einen neuen Trailer zum Survival-MMO The Day Before zu sehen, das diesen Sommer für den PC erscheint, später aber auch für die Konsolen von Sony und Microsoft erscheinen soll. Wenig überraschend rückt das Video ein paar der besonderen technischen Features für Besitzer aktueller RTX-Grafikkarten in den Fokus.Der neueste Gameplay-Trailer zu The Day Before zeigt zum ersten Mal, wie das Spiel mit aktivierten RTX-Features aussieht. Der Shooter nutzt Raytracing, um Reflexionen in der postapokalyptischen Welt möglichst realistisch aussehen zu lassen. Genannt werden weiter das Shading-Verfahren Ambient Occlusion, RTX Global Illumination und Nvidia DLSS. Letzteres soll auch hier für eine bessere Gaming-Performance sorgen.The Day Before zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft der USA. Diese werden nämlich von fleischfressenden Infizierten überrannt. Spieler müssen daraufhin in den Ruinen der Zivilisation um die knappen Ressourcen und um das eigene Überleben kämpfen. Das MMO des Entwicklers FNTASTIC erscheint am 21. Juni 2022 zunächst für den PC, Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen voraussichtlich ein wenig später.