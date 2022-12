Star Wars Jedi: Survivor - Erster Trailer zeigt viel Gameplay-Action

Was ist besser als ein Lichtschwert? Zwei!

Auch wenn Star Wars das sicherlich wichtigste Science-Fiction-Franchise unserer Zeit ist: 2019 war Jedi: Fallen Order eine kleine Überraschung. Denn das Spiel zeigte eindrucksvoll, dass storybasierte Einzelspieler-Games immer noch das Zeug zum Hit haben. Nun hat EA den Nachfolger gezeigt.Dass Jedi: Fallen Order erfolgreich sein wird, davon konnte man eigentlich ausgehen, schließlich ist es ein Titel mit Star Wars im Namen. Wie erfolgreich es sein wird, konnte aber kaum jemand ahnen, denn das Third-Person-Action-Adventure war einer der größten Hits von 2019. Das gelang einerseits dank des an Dark Souls angelehnten ("Metroidvania"-)Spielprinzips, andererseits durch einen Fokus auf eine spannende Story rund um den ehemaligen Jedi-Padawan Cal Kestis.Aufgrund des Erfolges (bei Kritikern und auch Spielern) wird der Nachfolger entsprechend sehnsüchtig erwartet und Electronic Arts hat im Rahmen der Game-Awards den ersten Gameplay-Trailer zum Nachfolger mit dem Titel Star Wars Jedi: Survivor gezeigt.Star Wars Jedi: Survivor spielt etwa fünf Jahre nach dem ersten Auftritt von Cal Kestis, damit ist die Handlung etwa zeitgleich zur TV-Serie Obi-Wan Kenobi. Der sichtlich gealterte und erwachsener aussehende Cal Kestis ist immer noch auf der Flucht vor dem Imperium, im ersten Trailer ist nun auch einiges an Gameplay-Material zu sehen.Dabei zeigt sich, dass Entwickler Respawn Entertainment auf den Stärken des Erstlings aufbaut, aber dem Protagonisten auch neue Fähigkeiten spendiert. Die sicherlich Spektakulärste ist die Möglichkeit, zwei Lichtschwerter halten und schwingen zu können.Ob Star Wars Jedi: Survivor genauso gut oder sogar noch besser wird als der erste Teil ist schwer vorauszusagen, man kann sich aber bereits in wenigen Monaten selbst davon überzeugen: Denn das Spiel erscheint am 17. März 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S und PC.