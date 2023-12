Stalker 2: Neuer Strider-Trailer grenzt das Release-Zeitfenster ein

Das ukrainische Spielestudio GSC Game World hat einen neuen Trailer zum Shooter Stalker 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht. Dieser bestätigt nicht nur die Rückkehr eines bekannten Charakters, sondern grenzt auch das Erscheinungsdatum etwas näher ein - und dieses ist gar nicht mehr allzu weit entfernt.Das neue Video wurde erstmals am Donnerstagabend im Rahmen der PC Gaming Show gezeigt, wo Stalker 2 auch zum meist erwarteten Spiel für 2024 gekürt wurde. Zu sehen ist in dem Clip ein alter Bekannter, nämlich Strider. Offenbar wird der auch Rogue genannte Charakter in der Fortsetzung der Shooter-Reihe erneut einen Auftritt haben. In Stalker: Call of Pripyat (2009) führte Strider eine Gruppe ehemaliger Monolith-Kämpfer an.Ein genaues Release-Datum hat Stalker 2: Heart of Chornobyl bislang nicht. GSC Game World zeigt sich aber optimistisch, die Entwicklung schon bald fertigstellen zu können und gibt nun das erste Quartal 2024 als Zeitfenster für die Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S an.