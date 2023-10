Spider-Man 2: Venom macht im Cinematic-Trailer New York unsicher

Zwei Spider-Men gemeinsam gegen Venom

In rund zwei Wochen startet Marvel's Spider-Man 2 auf der PlayStation 5 und dann werden es gleich zwei Spider-Men mit einigen Schurken zu tun bekommen. In einem neuen Cinematic-Trailer bekämpfen die beiden jetzt Venom - und das sieht ziemlich beeindruckend aus.In Marvel's Spider-Man 2 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück - und bekommt Verstärkung durch Miles Morales. Diese Hilfe hat er auch dringend nötig, denn New York schwebt mal wieder in Gefahr und wird unter anderem von Kraven und Lizard angegriffen - und auch der Symbiont Venom sorgt in der Metropole für Chaos. Gut im Video zu erkennen: Peter und Miles mögen zwar beide das Spider-Man-Kostüm tragen, dennoch sind ihre Kräfte recht unterschiedlich.Während Peter Parker etwa gewaltige Spinnenbeine aus seinem Rücken schnellen lässt, bringt Miles Morales seine bioelektrischen Kräfte zum Einsatz. Die Kräfte der zwei Helden ergänzen sich somit ziemlich gut, dennoch dürfte Venom sie vor so einige Probleme stellen.Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023, zunächst exklusiv für die PS5.