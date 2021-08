Sonic Colours Ultimate - Spotlight-Trailer stellt die Wisps näher vor

Wenn im September Sonic Colours Ultimate erscheint, werden Segas blauem Igel die bunten Wisps wieder tatkräftig bei seinem Abenteuer zur Seite stehen. Auf welche Art und Weise die kleinen Wesen nützlich sind, zeigt Sega in einem neuen Trailer zum Spiel.Zwar steht Sonic auch in der Neuauflage des Wii-Klassikers wieder im Mittelpunkt, trotzdem wird auch dieses Mal wieder den farbenfrohen Wisps eine große Rolle zuteil. Die außerirdischen Wesen verleihen Sonic nämlich eine Reihe äußerst nützlicher Fähigkeiten und machen ihn noch schneller, befördern ihn als Rakete in ungeahnte Höhen oder lassen ihn als Bohrer Tunnel graben. Neu mit dabei ist das Jade-Wisp, welches das Stacheltier in einen Geist verwandelt, der solide Objekte durchqueren kann.Sonic Colours Ultimate erscheint am 7. September 2021 für den PC (Epic Games Store), die Nintendo Switch, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S