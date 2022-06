Sonic Origins - Sega stellt die unterschiedlichen Spielmodi vor

Sega legt in der nächsten Woche vier Sonic-Klassiker als überarbeitetes Gesamtpaket neu auf: In Sonic Origins sind Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD enthalten und können jeweils in unterschiedlichen Spielmodi erlebt werden. Welche das sind, wurde nun etwas genauer erläutert.Der neue Jubiläumsmodus macht alle vier Teile im 16:9-Format spielbar und stattet den blauen Igel mit einer unendlichen Zahl an Leben aus. Durch das Sammeln von Münzen können zusätzliche Versuche in den Special Stages sowie Extra-Inhalte für ein digitales Museum mit Konzeptzeichnungen, Musik und Videos freigeschaltet werden. Durch einen klassischen Modus sind die Spiele aber auch im 4:3-Format mit begrenzter Anzahl an Leben verfügbar.Der Story-Modus umfasst ebenfalls alle vier Spiele und verknüpft diese in chronologischer Reihenfolge jeweils mit einer animierten Eröffnungssequenz und einem Abspann zu einem zusammenhängenden Abenteuer. In Boss Rush legt sich Sonic der Reihe nach mit Dr. Robotnik, Metal Sonic und weiteren Gegnern an, während im Missionsmodus verschiedene Aufgaben darauf warten, absolviert zu werden. Dabei kann dann auch ein Spiegelmodus für alle Teile freigeschaltet werden, bei denen Sonic dann von rechts nach links durch die Level läuft.Sonic Origins erscheint am 23. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.