Sonic Origins: Sega zeigt den Launch-Trailer zur Remaster-Sammlung

In der Sammlung Sonic Origins legt Sega vier klassische Abenteuer des blauen Igels als Remastered-Versionen mit zusätzlichen Spielmodi und zahlreichen Extras neu auf. Beispielsweise können im Jubiläumsmodus alle Teile mit unendlich Leben durchgespielt werden. Zum Start darf dabei der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.Sonic Origins enthält die vier Spiele Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic CD sowie Sonic 3 & Knuckles, die ursprünglich in den Jahren 1991 bis 1994 für den Sega Mega Drive beziehungsweise das Sega Mega-CD erschienen waren. Alle vier lassen sich sowohl im klassischen Modus im 4:3-Format mit begrenzten Leben als auch im neuen Jubiläumsmodus mit unendlich Leben im 16:9-Bildformat spielen. Durch das Sammeln von Münzen lassen sich Extras in einem digitalen Museum freischalten. Dazu gehören etwa Konzeptzeichnungen oder Videoclips.Ebenfalls neu ist der Story-Modus, der alle Spiele zu einem einzigen Abenteuer verbindet. Der Übergang zwischen den Titeln wird durch kurze Animationsvideos erzählt. Wer möchte, kann alle vier Spiele wahlweise als Sonic, Tails oder Knuckles durchspielen, was damals in den Originalversionen so nicht möglich war. Erst kürzlich hatte Sega alle Spielmodi in einem weiteren Video genauer vorgestellt.Sonic Origins ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erhältlich. Der Veröffentlichungstermin am 23. Juni 2022 ist dabei nicht zufällig gewählt, denn auf den Tag genau vor 31 Jahren erschien an diesem Datum das erste Sonic-Spiel für den Mega Drive.