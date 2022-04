Sonic Origins - Sega legt vier seiner 16-Bit-Klassiker neu auf

Klassiker im (leicht) neuen Gewand

Jubiläumsmodus für alle Spiele

Editionen und Extras

Sega legt vier seiner erfolgreichsten Jump & Run-Klassiker der 1990er Jahre neu auf: Sonic Origins bündelt dabei die Remaster Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD mit überarbeiteter Grafik und vielen Extras. Ein Trailer stimmt auf den Release im Juni ein.Zwar befindet sich mit Sonic Frontiers derzeit ein brandneues Abenteuer des blauen Igels in Vorbereitung, bevor dieses Ende des Jahres erscheint, spendiert Sega früheren Auftritten seines Maskottchen aber noch einmal eine Frischzellenkur. Sonic Origins umfasst die Mega Drive-Klassiker Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2 sowie Sonic 3 mitsamt den Inhalten aus Sonic & Knuckles sowie Sonic the Hedgehog CD, welches 1993 für das Mega-CD erschien.Alle Spiele wurden umfassend überarbeitet, Sega spricht von "hochauflösender Qualität" und neuen "Eröffnungs- und Abschlussanimationen" für alle Spiele. Wie der Trailer zeigt, behalten diese aber ihren bekannten Pixel-Look bei.Neben einem Klassik-Modus in originaler Auflösung sollen sich alle Titel auch in einem Jubiläumsmodus erleben lassen. Hier stehen dann unendlich Leben zur Verfügung, außerdem soll hier die besagte Hochauflösung zum Einsatz kommen. Durch das Beenden von Missionen können Spieler nun Münzen sammeln und diese dann in einem virtuellen Museum gegen Extras wie zusätzliche Level, Herausforderungen und weitere Inhalte eintauschen.Sonic Origins erscheint am 23. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch . Neben der Standard-Edition kann auch eine Digital Deluxe Edition vorbestellt werden, welche etwa noch zusätzliche Animationen, Hintergründe und Musik enthält. Diese Inhalte können später auch als Bonus-Packs erworben werden. Vorbesteller sichern sich außerdem weitere Extras.