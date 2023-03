Sonic Origins Plus: Sega kündigt weitere Klassiker-Sammlung an

Sega legt die klassischen Sonic-Abenteuer im Sommer (noch einmal) neu auf: Sonic Origins Plus bündelt dann mehrere ursprünglich für den Mega Drive, das Mega CD sowie den Game Gear veröffentlichte Titel und fügt zudem Amy als spielbaren Charakter hinzu.Sonic Origins Plus ist eine erweiterte Version der im letzten Juni erschienenen Sonic Origins-Sammlung, welche neu überarbeitete Fassungen von Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD enthält. Diese sind auch in der Plus-Edition vorhanden, hinzu kommen nun aber noch 12 Game Gear-Spiele mit dem blauen Igel und seinen Freunden, darunter Sonic The Hedgehog 2, Sonic Drift, Sonic Triple Trouble und Tails Adventure.Erstmals kann jetzt außerdem Amy Rose in Sonic the Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD gespielt werden. Ihren Piko-Hammer bringt sie dabei als Waffe natürlich auch mit. In Sonic CD wird zusätzlich noch Knuckles als spielbarer Charakter hinzugefügt.Sonic Origins Plus erscheint am 23. Juni 2023 als Download und Retail-Fassung. Wer bereits Sonic Origins besitzt, kann die neuen Inhalte für 9,99 Euro erwerben.