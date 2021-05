Sonic Colours: Ultimate - Sega legt den Wii-Klassiker neu auf

Segas blauer Igel Sonic feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Ein vollkommen neues Spiel wird es zwar erst im nächsten Jahr geben, 2021 dürfen sich Fans aber zumindest auf eine Neuauflage von Sonic Colours freuen, das bislang nur für die Wii und den Nintendo DS erschienen ist.So wie im Original aus dem Jahr 2010 darf Sonic auch im Remaster auf die Unterstützung kleiner Wesen, die sogenannten Wisps, zählen. Diese verleihen dem Igel unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen er Robotniks Maschinen bekämpfen und alternative Routen entdecken kann.Neben einer verbesserten Grafik und überarbeiteten Steuerung enthält Sonic Colors: Ultimate zudem diverse Gameplay-Verbesserungen und Zusatzinhalte. Beispielsweise können sich Spieler im Rival-Rush-Modus mit Metal Sonic messen und so besondere Belohnungen freischalten.Sonic Colours: Ultimate erscheint am 7. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch. Zudem ist es auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store zu haben sein.