Shadow Warrior 3 - Neuer Trailer zeigt Lo Wangs dämonische Gegner

Devolver Digital und das Entwicklerstudio Flying Wild Hog teilen heute einen weiteren Trailer zu Shadow Warrior 3 und stellen in diesem einige der Gegnertypen vor, die kurz darauf vom Helden Lo Wang auch schon wieder auseinandergenommen werden. Ein paar davon waren bereits in älteren Videos zu sehen, andere lernen wir erst jetzt genauer kennen.Im dritten Teil der Reihe muss Lo Wang mit seinem ehemaligen Erzfeind Zilla zusammenarbeiten um einen Drachen einzufangen, den die beiden unabsichtlich freigelassen haben. Auf der Suche nach den dafür erforderlichen Reliquien kämpft sich der Held mit dem losen Mundwerk durch ein neo-feudales Japan und pflastert seinen Weg mit niedergemetzelten Monstern und Dämonen. Im Trailer sind Kreaturen wie die zombieähnlichen Shogai, der gewaltige Oni Hanma oder der recht wendige Slinky Jakku zu sehen.Einen Termin hat Shadow Warrior 3 zwar noch nicht, das Spiel soll aber in diesem Jahr neben dem PC auch für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.