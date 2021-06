Shadow Warrior 3 zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Devolver Digital hat anlässlich der Spielemesse E3 einen neuen Trailer zu Shadow Warrior 3 veröffentlicht. Dieser zeigt natürlich den Protagonisten Lo Wang dabei, wie er reihenweise Monster auseinandernimmt. Dabei bekommen wir einige der Waffen und Gegnertypen zu Gesicht.Auch im dritten Teil der Reihe kann Lo Wang neben seinem Schwert wieder auf ein gewaltiges Arsenal an Tötungswerkzeugen zurückgreifen. Dieses Mal gibt es zudem einen Greifhaken, der im neuen Video mehrfach zum Einsatz kommt. Ebenfalls zu sehen sind verschiedene Fallen, die Gegnern, aber sicherlich auch dem Helden selbst, großen Schaden zufügen können.Shadow Warrior 3 erscheint noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One , einen genauen Termin hat der Shooter aber noch nicht.