Serious Sam 4 - Brachialer Trailer zum Start des Shooters erschienen

Serious Sam 4 ist ab heute für den PC und Google Stadia erhältlich. Wie gewohnt nimmt es Sam Stone oder eben "Serious Sam" wieder mit riesigen Gegnerhorden auf, um Mentals finstere Pläne zu durchkreuzen. Pünktlich zur Veröffentlichung hat der Entwickler Croteam den Launch-Trailer zum Shooter freigegeben.Serious Sam 4 ändert nichts an der erfolgreichen Formel seiner Vorgänger und so werden Spieler ein weiteres Mal mit dicken Wummern und reichlich Munition auf zuteil recht weit­läu­fi­ge Schlachtfelder geschickt, wo dann kopflose Kamikaze-Läufer, Werbullen und weitere Aus­geburten von Mentals Monterarmee niedergemäht werden müssen. Dabei sollen sich mit­un­ter tausende Gegner gleichzeitig in den Levels tummeln, verspricht der kroatische Entwickler Croteam.Serious Sam 4 ist ab sofort via Steam und GOG für den PC sowie bei Googles Streaming-Dienst Stadia verfügbar. Konsolenfassungen folgen dann voraussichtlich im nächsten Jahr.