Serious Sam 4 erscheint im August, neuer Trailer veröffentlicht

Devolver Digital und der Entwickler Croteam haben den Erscheinungstermin von Serious Sam 4 genauer eingegrenzt. Demnach er­scheint der sich selbst nicht ganz ernst nehmende Shooter noch in diesem Sommer. Zur Einstimmung gibt es einen witzigen Trailer zum Spiel.Serious Sam 4 wurde bereits vor geraumer Zeit angekündigt, zuletzt war es aber ziemlich ruhig um das Projekt geworden. Nun steht fest: Der Shooter, der im Titel übrigens den Zusatz "Planet Badass" trägt, erscheint im August dieses Jahres für den PC via Steam sowie bei Google Stadia. Ein genaues Datum wurde allersings noch nicht genannt. Konsolen­fassungen werden dann im kommenden Jahr nachgereicht.Fest steht auch, dass es sich bei Serious Sam 4 um ein Prequel handelt, also dass es inhaltlich vor den bisherigen Teilen spielt. An der etablierten Formel ändert sich dennoch nichts und so wird Sam "Serious" Stone erneut mit Schrotflinte, Raketenwerfer und Co. Mentals Horden im Alleingang entgegentreten, zumindest in der Kampagne. Croteam packt nämlich auch einen Koop-Modus in den Shooter, sodass online bis zu vier Spieler ge­mein­sam gegen die Alien-Horden kämpfen dürfen.